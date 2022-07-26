Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами – МИД

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Россия и почти 20 стран ведут переговоры об упрощении визового режима. Об этом заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

"МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами – в настоящее время таковых порядка 18 стран", – сказал он.

Ранее сообщалось, что посольство США в РФ приостановило обработку заявок на визы. Речь шла об иммиграционных и неиммиграционных визах. В посольстве объяснили временный режим работы ограничениями, введенными со стороны российских властей.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. Позднее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что кабмин должен 17 июня принять соответствующее решение о расторжении соглашения с РФ про безвизовые поездки на Украину.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил о возможности блокады путешествий для россиян. К такому решению власти страны могут прибегнуть в случае обострения ситуации на востоке Украины.

Международная ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

