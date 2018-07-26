Свиридов встретился с жителями Дорогомилово для решения проблем застройки района

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов встретился с жителями района Дорогомилово. На встрече обсудили вопрос строительства бизнес-центра на месте здания детсада, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала на встрече одна из местных жительниц, владельцы здания бывшего детсада сдают его в аренду под медцентр и автомеханику. И в будущем его якобы планируется снести и построить многоэтажный бизнес-центр.

Свиридов обещал изучить данную проблему и найти ее решение. "Я изучу, посмотрю, какое тут целевое назначение, и в случае, если тут была смена функции с образовательной на иную, то это можно отменить", – заявил он.

По словам кандидата в мэры, сокращение образовательной функции возможно только при альтернативном строительстве образовательных учреждений.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования – 9 сентября 2018 года. В выборах примут участие четыре кандидата: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР и Вадим Кумин от КПРФ.