Свиридов встретился с жителями Дорогомилово для решения проблем застройки района

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов встретился с жителями района Дорогомилово. На встрече обсудили вопрос строительства бизнес-центра на месте здания детсада, сообщает Агентство "Москва".
Как рассказала на встрече одна из местных жительниц, владельцы здания бывшего детсада сдают его в аренду под медцентр и автомеханику. И в будущем его якобы планируется снести и построить многоэтажный бизнес-центр.
Свиридов обещал изучить данную проблему и найти ее решение. "Я изучу, посмотрю, какое тут целевое назначение, и в случае, если тут была смена функции с образовательной на иную, то это можно отменить", – заявил он.
По словам кандидата в мэры, сокращение образовательной функции возможно только при альтернативном строительстве образовательных учреждений.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования – 9 сентября 2018 года. В выборах примут участие четыре кандидата: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР и Вадим Кумин от КПРФ.
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