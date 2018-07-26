Кандидат в мэры Москвы Кумин обсудил с москвичами вопрос сохранения монорельса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин встретился с жителями Бутырского района. Одной из тем встречи стал вопрос сохранения монорельса, сообщает Агентство "Москва".

"Мы сегодня с вами собрались, чтобы сделать очень важное дело: монорельс нужно сохранить любыми путями. Мы поговорили с нашими коллегами, с муниципальными депутатами, сделать это можно и нужно", – заявил Кумин.

По его словам, монорельс является тем, что определяет облик Москвы. "Как только надо показать какую-то картинку, красивые виды Москвы, монорельс показывают в первую очередь", – отметил кандидат в мэры.

Он обещал обратиться к Сергею Собянину с просьбой сохранить монорельс. Также Кумин обратил внимание на проблему точечной высотной застройки под видом транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

"Москва устала от бесконечных экспериментов, которые здесь демонстрируют власти. Нужно остановиться и подумать, как в Москве жить людям", – заключил Кумин.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. В качестве кандидатов участвуют Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР и Вадима Кумин от КПРФ.