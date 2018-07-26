Пенс заявил о падении "халифата" террористов в Сирии и Ираке

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что так называемый "халифат" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) перестал существовать. Соединенные Штаты продолжат борьбу с международным терроризмом, отметил он, выступая на министерской встрече по вопросам свободы вероисповедания, организованной Госдепом.

"С гордостью могу сообщить, что ИГ бежит, их халифат пал", – цитирует Пенса РИА Новости. Он также пообещал, что его страна "не успокоится", пока террористическая группировка не будет "стерта с лица земли".

В 2014 году группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) захватила территории в Сирии и Ираке, провозгласив их своим "халифатом".