Пушков назвал "невменяемой" представителя Украины на встречах с ДНР и ЛНР

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал поведение представителя Украины Ирины Геращенко на переговорах в Минске, передает "Газета.ру".
"Не удивлен: знаю ее по ПАСЕ, где она вела себя, как невменяемая", – написал Пушков на своей странице в Twitter.
Сенатор отметил, что Киев направляет на переговоры таких дипломатов специально для срыва соглашений. Позднее Пушков также отметил, что Украина создает тупик на переговорах, разыгрывая карту блокировки Минских соглашений.
Представитель Украины Ирина Геращенко 25 июля опоздала на час на переговоры по гуманитарным вопросам в рамках минского соглашения. На заседании она начала выступать с антироссийскими заявлениями. Представители ЛНР и ДНР пытались вернуть работу в конструктивное русло, однако Геращенко покинула заседание.
Ранее Алексей Пушков заявил, что Украина должна была сама отказаться от Крыма еще в 1991 году, так как полуостров попал в ее состав из-за "политического казуса". Так Пушков прокомментировал слова первого украинского президента Леонида Кравчука о том, что РФ может добровольно отказаться от полуострова.
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