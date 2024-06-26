Шольц заявил, что НАТО никогда не будет частью конфликта на Украине

Фото: 123RF/cylonphoto

Североатлантический альянс не намерен становиться частью конфликта на Украине, блок не переступит эту черту. Все члены НАТО единодушны в этом вопросе, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

"На саммите НАТО будет обсуждаться усиление ее роли в координации поддержки Украины и подготовки (ВСУ. – Прим. ред.)", – приводит ТАСС слова канцлера.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО стремится к созданию трех крупных военных баз на территории своих стран для поставки оружия Украине. По его словам, Альянс хочет оказать Украине помощь за счет создания так называемой украинской миссии.

Также он говорил о том, что Венгрия хочет помешать Европе начать войну с Россией, и подчеркнул, что "венгерское правительство знает, как это сделать". Помимо этого, премьер отмечал, что нужно не допустить реализации опасных планов Евросоюза и НАТО, которые ведут к расширению украинского конфликта.

