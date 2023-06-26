В ЕС подготовят стратегию на случай политической нестабильности в России

Фото: РИА Новости/Стрингер

После ситуации с ЧВК "Вагнер" страны Евросоюза намерены разработать стратегию на случай политической нестабильности в России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Теперь мы будем работать над этим (над стратегией. – Прим. ред.), проводить консультации. Но нужно понимать, что то, что произошло, – это исключительно внутреннее дело России, мы не имеем к этому отношения", – цитирует его ТАСС.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что в Минобороны, однако, опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

Комментируя случившееся в России, представитель Еврокомиссии заявил, что Евросоюз считает это внутренним делом РФ. Тем не менее в этот же день Боррель обсудил события в России с главами МИД G7 и объявил об активации в ЕС центра реагирования на кризисы.



Мишустин отметил слаженную работу кабмина в дни попытки вооруженного мятежа