Более 10 бригад восстанавливают поврежденные дороги в Ростове-на-Дону

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Одиннадцать бригад рабочих задействованы в восстановлении в Ростове-на-Дону дорог, поврежденных военной техникой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Крупные повреждения фрезеруются для последующей укладки нового асфальтобетонного слоя. <...> Менее значительные повреждения <...> убирают при помощи струйно-инъекционного способа", – написал он.

Чиновник уточнил, что темпы работ зависят от погодных условий. К настоящему времени специалисты смогли восстановить первым способом уже 4 тысячи квадратных метров дорожного полотна.

Ранее Логвиненко сообщал, что военная техника ЧВК "Вагнер" повредила в городе свыше 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Он обещал привести дороги в порядок в течение двух дней.

В минувшую пятницу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по его подразделениям и призвал сторонников выйти против российского военного руководства. В Минобороны РФ информацию об ударе опровергли.

Тем не менее в ночь на 24 июня появилась информация о том, что вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Переговоры с Пригожиным вел президент Белоруссии Александр Лукашенко. В результате удалось договориться о деэскалации ситуации.

После переговоров группа "Вагнера" начала разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря. К утру следующего дня обстановка в Ростове-на-Дону нормализовалась.



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