В новую концепцию НАТО включат "категоричные формулировки" относительно Китая – Белый дом

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В США ожидают, что в новую концепцию НАТО включат "категоричные формулировки" относительно Китая. Это станет заметным отличием от принятого в 2010 году документа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, команды продолжают работать над документом G7 и вносить финальные правки в стратегическую концепцию.

Он отметил, что американский президент Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в преддверии саммита G7 затронули тему Китая. Представитель Белого дома также выразил мнение, что Китай будет оставаться важной темой этой поездки.

"Президент и канцлер Шольц также обсудили необходимость тесного сотрудничества между США и ЕС в их ответе на действия Китая", – добавил представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству. Он получил название Partners in the Blue Pacific. Новый альянс ставит своей целью поддержку тихоокеанского регионализма. Кроме того, планируется расширять сотрудничество с другими странами региона и мира.

