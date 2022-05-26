В МИД РФ заявили о мобилизации IT-армии на Украине

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Для атак на российскую инфраструктуру Украиной была мобилизована IT-армия, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"При содействии Пентагона и спецслужб США мобилизована украинская IT-армия под задачу нанесения ущерба инфраструктуре России и ее союзников", – приводит ТАСС его слова.

Ранее Владимир Путин заявил, что масштабная война в киберпространстве развязана была против России после начала специальной военной операции на Украине. По его словам, количество кибератак выросло в разы.

Российский лидер добавил, что атаки направлены на вывод из строя сетей, объектов критической инфраструктуры, а также социально значимых сайтов. Он отметил, что под ударом оказались СМИ, финансовые учреждения, а также официальные сайты органов власти.

При этом глава государства заявил о провале киберагрессии против России.

