МИД РФ раскритиковал продление санкций Евросоюза за киберпреступления

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически отозвалась о решении Евросоюза продлить киберсанкции в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

"Решение Совета ЕС продлить рамки ограничительных мер за кибератаки, угрожающие Европейскому союзу или его государствам-членам, еще на один год мы расцениваем как крайне неконструктивный и политически мотивированный шаг в отношении нашей страны", – заявила дипломат.

По словам Захаровой, действия Евросоюза противоречат ранее декларируемой позиции по укреплению международного сотрудничества в киберсфере.

В апреле министерство иностранных дел РФ объявило тему сотрудничества в киберсфере темой возможной встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности внешнеполитического ведомства Андрей Крутских.