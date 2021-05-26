Россия высылает сотрудника посольства Болгарии в Москве

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Министерство иностранных дел (МИД) РФ объявило о высылке из страны сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Двадцать шестого мая посол Болгарии Атанус Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata сотрудника посольства Болгарии в России", – говорится в сообщении.

В МИД РФ пояснили, что такое решение принято в качестве ответной меры на высылку российского дипломата из Софии.

В апреле власти Болгарии приняли решение объявить персоной нон грата одного сотрудника российского посольства в Софии. Тогда российский МИД пообещал, что эти действия не останутся без ответа.

До этого прокуратура Болгарии заявила о причастности шестерых россиян к организации четырех взрывов на оружейных заводах. Речь идет о предприятиях, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Уточнялось, что взрывы были организованы в период с 2011 по 2020 год.

Также трех граждан РФ обвинили в попытке отравления главы EMKO фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.