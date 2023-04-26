В Госдуме назвали угрозу Киева уничтожить все в Крыму фашистской

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистским заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Украина имеет право уничтожать все, что находится на полуострове и новых российских регионах, сообщает РИА Новости.

По его словам, он ответил бы на это старинной русской пословицей: "Бодливой корове бог рога не дает". Ивлев считает, что за такие заявления Подоляку уготовано место на скамье подсудимых.

"Пусть готовится, изучает протоколы Нюрнбергского процесса", – сказал он.

Ивлев напомнил, что Россия всегда защищает свои территории, будь то Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди сообщила RT, что заявление Подоляка свидетельствует о неадекватности украинской власти.

Она предупредила, что чем больше будет заявлений украинской стороны о необходимости уничтожения людей и территорий, присоединившихся к России, тем больше украинских территорий будет присоединяться к РФ.

"Мы в России уверены, что самой большей ценностью являться жизнь и здоровье человека", – заявила Ковитиди, призвав Киев переосмыслить происходящие события и кардинально изменить вектор государственной политики.

Она добавила, что на Украине все должны осознать, что спецоперация по демилитаризации и денацификации страны будет доведена до логического завершения. По ее мнению, нежелание коллективного Запада, в том числе в лице представителей офиса Зеленского, осознать это только затягивает кровопролитие и создает дополнительные угрозы для всей системы европейской безопасности.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Он также назвал эти цели приоритетными для украинской армии.