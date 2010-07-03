Трамп хочет остановить ратификацию Международного договора о торговле оружием

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Американский лидер Дональд Трамп попросит Сенат остановить ратификацию Международного договора о торговле оружием. Речь идет о документе, подписанном во время президентства Барака Обамы, передает ТАСС.

Трамп заявил, что этот шаг защитит права граждан его страны. С его слов, Обама подписал договор, а в последние дни на посту он отправил документ на ратификацию в Сенат.

"Этот документ нарушает ваши конституционные права. Моя администрация никогда не ратифицирует договор", – сказал президент США.

Ранее глава Штатов призвал отказаться от ядерных вооружений. Он убежден, что на это должны пойти США, Китай и Россия. В Совфеде и Госдуме его словам не поверили.