Эксперт оценил готовность КНР ограничить ядерные вооружения

Готовность Пекина ограничить свои ядерные вооружения оценил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока Андрей Островский, передает ИА "НСН".
По его словам, подготовкой соглашения с РФ и КНР о контроле над ядерными вооружениями озадачился американский лидер Дональд Трамп. Политик рассчитывает убедить Китай присоединиться к этому договору.
Островский подчеркнул, что Китай не участвует ни в одном из соглашений, ранее заключенных между Россией и США.
"КНР использует свои вооружения как средство сдерживания и "необходимой оборонной достаточности". Такие переговоры идут годами. Китайцы, если и согласятся, то только на проведение переговоров, которые могут занять сколь угодно много времени", – подчеркнул эксперт.
Ранее призыв Трампа отказаться от ядерного оружия прокомментировали в Госдуме. парламентарии заметили, что в последнее время американские политики много говорят о своих решениях и возможных действиях, но на деле не приступают к ним.
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