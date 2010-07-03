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12:07

В Госдуме отреагировали на заявление Киева о подготовке России к газовой войне

политика экономика

12:07

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев оценил заявление "Нафтогаза" подготовке России к новой газовой войне.

"Я думаю, это заявление ради заявления. Понятно, что Россия никогда ни к каким газовым войнам не готовилась. У нашей страны нет такой задачи ни по какому из направлений", – цитирует депутата RT.

По мнению Селезнева, "это не более чем экономические вопросы с нашей стороны", которые западные и восточные партнеры политизируют. Парламентарий призвал не слушать данные высказывания, поскольку на Украине "формируются новые взгляды и новая команда".

Он также выразил надежду, что "с экономической точки зрения действия украинской стороны будут более разумными и осознанными".

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Россия "готовится к новой газовой войне", а у украинской компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит в Европу. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, транспортировка газа через территорию Украины в Европу является самой дорогой.

политика экономика

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