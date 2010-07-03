В Госдуме предложили размещать предостерегающие таблички в ресторанах фастфуда

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил размещать при входе в рестораны фастфуда табличку с надписью "Осторожно, опасная еда". Его слова передает Агентство "Москва".

"Нужно предупреждать всегда: на входе (в ресторан фастфуда. – Прим. ред) – табличку, что "Осторожно, опасная еда", чтобы люди делали осознанный выбор", – заявил он.

Также он призвал рестораны быстрого питания сообщать гостям, что при приготовлении еды используются трансжиры.

Ранее сообщалось, что в Госдуме задумались о расширении мер по снижению и профилактике алкоголизации населения. Депутаты предложили запретить продавать алкоголь в мелкой таре на кассах, соответствующее обращение направил Виталий Милонов.