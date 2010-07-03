Церемония проводов Ким Чен Ына прошла во Владивостоке

На железнодорожном вокзале Владивостока проводили лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.
После церемонии проводов глава Северной Кореи направился к своему бронепоезду, который подошел к вокзалу в 13:15 (06:15 мск). Поезд с Ким Чен Ыном медленно отъехал от железнодорожного вокзала Владивостока в направлении пригорода.
25 апреля Путин и Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке. Это была первая личная встреча двух лидеров.
Перед переговорами с участием делегаций они почти два часа беседовали тет-а-тет. Отмечалось, что политики вдвое превысили отведенное на данный формат время.
Позже лидеры государств обменялись подарками. Глава КНДР подарил Путину корейский меч, а взамен получил набор стаканов с подстаканниками. Кроме того, Ким Чен Ын попробовал традиционные блюда российской кухни – борщ и пельмени.
Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина в Северную Корею. Он отметил, что президент России может приехать "в любое удобное для него время". Путин приглашение принял.
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