Церемония проводов Ким Чен Ына прошла во Владивостоке

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

На железнодорожном вокзале Владивостока проводили лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

После церемонии проводов глава Северной Кореи направился к своему бронепоезду, который подошел к вокзалу в 13:15 (06:15 мск). Поезд с Ким Чен Ыном медленно отъехал от железнодорожного вокзала Владивостока в направлении пригорода.

25 апреля Путин и Ким Чен Ын встретились на острове Русский во Владивостоке. Это была первая личная встреча двух лидеров.

Перед переговорами с участием делегаций они почти два часа беседовали тет-а-тет. Отмечалось, что политики вдвое превысили отведенное на данный формат время.

Позже лидеры государств обменялись подарками. Глава КНДР подарил Путину корейский меч, а взамен получил набор стаканов с подстаканниками. Кроме того, Ким Чен Ын попробовал традиционные блюда российской кухни – борщ и пельмени.

Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина в Северную Корею. Он отметил, что президент России может приехать "в любое удобное для него время". Путин приглашение принял.