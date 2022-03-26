Россия в отличие от США делает все, чтобы пресечь военные преступления – Антонов

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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинения замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд в якобы причастности руководства России к гибели тысяч украинцев и российских военных. Об этом сообщается на официальной странице дипведомства в телеграм-канале.

"Вашингтону следовало бы предъявить счет себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии", – сказал Антонов.

Посол РФ подчеркнул, что российская специальная операция призвана положить конец продолжавшемуся долгое время геноциду мирного населения в Донбассе и разоружить неонацистов на Украине.

Ранее Антонов заявил, что милитаризация Украины напрямую угрожает глобальной безопасности. По его словам, американские политики, принимающие решения о бесконтрольной поставке Киеву боевых систем, должны избавиться от иллюзий и самоуспокоенности. Посол добавил, что Америка не застрахована от попадания оружия в распоряжение экстремистов на своей территории.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.