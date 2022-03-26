Франция, Турция и Греция планируют провести гуманитарную операцию в Мариуполе – Макрон

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Франция, Турция и Греция планируют обеспечить эвакуацию всех желающих из Мариуполя. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

По его словам, в ближайшее время обсудят гуманитарную операцию с Владимиром Путиным. Французский лидер добавил, что в Мариуполе остаются 150 тысяч человек.

"Наша главная цель – это прекращение огня на всей территории Украины", – передает ТАСС слова Макрона.

Ранее Макрон заявил, что не считает возможным проведение процедуры рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз в настоящее время. Он добавил, что в сложившейся ситуации необходимо отправить сильный сигнал Украине и украинцам, однако подходить к рассмотрению вопроса о вступлении Украины в ЕС стоит с осторожностью.