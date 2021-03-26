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Политика

12:53

Захарова назвала ложью заявление генсека НАТО об отказе РФ от диалога

политика

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об отказе России от диалога с альянсом являются ложью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Эти все заявления Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, – это неправда, это ложь... Предметный разговор был предложен. Было предложено не уходить в политизированную пиар-историю, чем так славятся наши западные партнеры", – цитирует Захарову RT.

Она сообщила об инициативе российской стороны привлечь к диалогу экспертов и добавила, что все предложения есть в распоряжении генсека НАТО.

"Он может переложить бумаги, найти их и перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога. Россия отказывается от участия в заранее спланированной пиар-кампании. Вот это точно не к нам", – подчеркнула Захарова.

Ранее Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Совета Россия – НАТО. Он утверждал, что с февраля НАТО неоднократно предлагал России провести встречу, однако Москва систематически отказывалась.

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