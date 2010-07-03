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11:28

Эксперт оценил намерение США противодействовать российским энергопоставкам в Европу

политика экономика за рубежом

11:28

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Фото: Москва 24

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал законопроект о противодействии российским энергопоставкам в Европу, который приняла палата представителей конгресса США.

По мнению специалиста, Вашингтон руководствуется вопросами экономики.

"США путем политических решений пытаются выдавить российские энергоносители из Европы и заменить их на более дорогие американские", – сказал Джабаров в беседе с RT.

При этом он выразил мнение, что не стоит забывать, что европейцы "прекрасно понимают, что их пытаются попросту надуть".

"На самом деле они [конгресс. – Прим. ред.] совершенно не беспокоятся о Европе. Им интересна только собственная выгода. На ее достижение и направлены все действия", – отметил Джабаров.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу. Как свидетельствуют результаты голосования, за него проголосовал 391 депутат, против – 24. Законопроект призван "убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок", а также "укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности".

политика экономика за рубежом

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