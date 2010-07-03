В Госдуме назвали прямым вмешательством в Венесуэлу новый законопроект США

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Законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле, принятый палатой представителей конгресса США, демонстрирует стремление американских властей контролировать регион. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"Соединенные Штаты свои национальные интересы отстаивают за счет других стран и в ущерб им. Конечно же, это неправильно. Со стороны США на данный момент мы наблюдаем уже неприкрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы", – цитирует RT парламентария.

Депутат также заявил, что интерес США продиктован тем, что Венесуэла является лидером по запасу нефти.

Ранее стало известно, что Конгресс США принял три законопроекта о ситуации в Венесуэле, в том числе о предотвращении угрозы, которую может представлять сотрудничество России и Николаса Мадуро. Госдепартаменту в течение 90 дней предстоит оценить риски того, что под контроль России может перейти американская нефтяная компания Citgo.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. В конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Гуаидо поддержали США, многие страны Южной Америки и Европы. Россия выступает в поддержку Николаса Мадуро.