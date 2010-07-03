В Госдуме назвали прямым вмешательством в Венесуэлу новый законопроект США

Законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле, принятый палатой представителей конгресса США, демонстрирует стремление американских властей контролировать регион. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
"Соединенные Штаты свои национальные интересы отстаивают за счет других стран и в ущерб им. Конечно же, это неправильно. Со стороны США на данный момент мы наблюдаем уже неприкрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы", – цитирует RT парламентария.
Депутат также заявил, что интерес США продиктован тем, что Венесуэла является лидером по запасу нефти.
Ранее стало известно, что Конгресс США принял три законопроекта о ситуации в Венесуэле, в том числе о предотвращении угрозы, которую может представлять сотрудничество России и Николаса Мадуро. Госдепартаменту в течение 90 дней предстоит оценить риски того, что под контроль России может перейти американская нефтяная компания Citgo.
Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. В конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Гуаидо поддержали США, многие страны Южной Америки и Европы. Россия выступает в поддержку Николаса Мадуро.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.