В Вашингтоне отменили встречу госсекретаря США Рубио с главой евродипломатии Каллас

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Встреча госсекретаря США Марка Рубио и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности отменена. Она должна была состояться в Вашингтоне 26–27 февраля, пишет ТАСС.

"Глава дипломатии не встретится с госсекретарем Марко Рубио в этот раз из-за проблем с расписанием", – передает агентство слова высокопоставленного представителя ЕС.

Рубио 19 февраля после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде провел переговоры с Каллас и министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Италии и Германии. В коммюнике французского министерства уточнили, что стороны обменялись мнениями об итогах встречи делегаций США и России.

Рубио и Каллас в январе также провели телефонный разговор. Глава евродипломатии рассказала, что обсудила с главой Госдепа США множество глобальных вопросов, в которых Евросоюз и Штаты имеют общие интересы.