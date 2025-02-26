26 февраля, 17:59Политика
В Вашингтоне отменили встречу госсекретаря США Рубио с главой евродипломатии Каллас
Фото: ТАСС/AP Photo/Ronald Wittek
Встреча госсекретаря США Марка Рубио и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности отменена. Она должна была состояться в Вашингтоне 26–27 февраля, пишет ТАСС.
"Глава дипломатии не встретится с госсекретарем Марко Рубио в этот раз из-за проблем с расписанием", – передает агентство слова высокопоставленного представителя ЕС.
Рубио 19 февраля после встречи с российской делегацией в Эр-Рияде провел переговоры с Каллас и министрами иностранных дел Франции, Великобритании, Италии и Германии. В коммюнике французского министерства уточнили, что стороны обменялись мнениями об итогах встречи делегаций США и России.
Рубио и Каллас в январе также провели телефонный разговор. Глава евродипломатии рассказала, что обсудила с главой Госдепа США множество глобальных вопросов, в которых Евросоюз и Штаты имеют общие интересы.
Делегации России и США договорились сесть за стол переговоров на этой неделе