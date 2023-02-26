Запад превратил Украину в полигон НАТО для отработки самых кровавых сценариев – Пушилин

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя все более тяжелое и дальнобойное оружие. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Мы видим, как Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых военных сценариев, как Запад изо дня в день переходит свои же красные линии, соглашаясь поставлять Киеву все более тяжелое и дальнобойное оружие", – приводит его слова ТАСС.

По мнению Пушилина, Запад поставил перед Киевом задачу стереть города ДНР. Он считает, что в начале специальной военной операции Россия недооценила цинизм противника и его готовность идти на любые жертвы ради целей, навязанных странами Запада.

Пушилин также подчеркнул, что опыт Минских соглашений продемонстрировал отсутствие международных норм и правил.

Ранее врио главы ДНР назвал демонстративным визит Байдена в Киев. Он подчеркнул, что принимать глав других стран – это внутреннее дело суверенных государств, что не относится к Украине, которая управляется из США.

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