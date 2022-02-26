Совет ЕС обязал европейские банки отчитаться о российских депозитах более 100 тысяч евро

04:57
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Совет Евросоюз обязал банки сообщества до 27 мая 2022 года отчитаться о депозитах свыше 100 тысяч евро, которые принадлежат российским физическим и юридическим клиентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление союза.
"Без ущерба для применяемых правил, касающихся отчетности, конфиденциальности и служебной тайны, кредитные организации должны не позднее 27 мая 2022 года предоставить в национальные компетентные органы государств-членов, в которых они расположены, или в Еврокомиссию список депозитов, превышающих 100 тысяч евро и принадлежащих российским гражданам или проживающим в России физическим лицам, или учрежденным в России юридическим лицам, организациям или органам", – говорится в документе.
Отмечается, что такая отчетность должна предоставляться ежегодно.
Также надлежит предоставлять информацию о депозитах более 100 тысяч евро российских граждан, у которых есть гражданство европейских стран или вид на жительство по специальным программам.
Ранее Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка в связи со специальной военной операцией России по защите ДНР и ЛНР. Кроме того, в обновленные санкционные списки включили президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также Дмитрия Медведева, Владимира Колокольцева, Сергея Иванова, Михаила Мишустина, Дмитрия Певцова.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт прокомментировал введение санкций против РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: