Совет ЕС обязал европейские банки отчитаться о российских депозитах более 100 тысяч евро

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Совет Евросоюз обязал банки сообщества до 27 мая 2022 года отчитаться о депозитах свыше 100 тысяч евро, которые принадлежат российским физическим и юридическим клиентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление союза.

"Без ущерба для применяемых правил, касающихся отчетности, конфиденциальности и служебной тайны, кредитные организации должны не позднее 27 мая 2022 года предоставить в национальные компетентные органы государств-членов, в которых они расположены, или в Еврокомиссию список депозитов, превышающих 100 тысяч евро и принадлежащих российским гражданам или проживающим в России физическим лицам, или учрежденным в России юридическим лицам, организациям или органам", – говорится в документе.

Отмечается, что такая отчетность должна предоставляться ежегодно.

Также надлежит предоставлять информацию о депозитах более 100 тысяч евро российских граждан, у которых есть гражданство европейских стран или вид на жительство по специальным программам.

Ранее Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, "Открытия", банка "Россия" и Промсвязьбанка в связи со специальной военной операцией России по защите ДНР и ЛНР. Кроме того, в обновленные санкционные списки включили президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также Дмитрия Медведева, Владимира Колокольцева, Сергея Иванова, Михаила Мишустина, Дмитрия Певцова.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.