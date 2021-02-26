В Совфеде сочли двуличными слова Зеленского о "вырванном сердце"

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет двуличие, когда называет Крым "вырванным сердцем" и говорит о нарушении прав жителей полуострова, сообщает РИА Новости.

Факт вхождения Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году Алтабаева охарактеризовала как политическое недоразумение и отметила, что Севастополь вовсе был городом республиканского подчинения.

"А в отношении прав людей, я прошу прощения, если вспомнить события семилетней давности о всенародном движении в Севастополе, а затем в Крыму и желании вернуться в состав России, почему о наших правах, жителей полуострова, никто не говорит, в том числе президент Украины?" – сказала сенатор.

Она также отметила, что, пока на Донбассе грубо нарушены права жителей, позиция Зеленского в отношении Крыма будет выглядеть двуличной.

"Сколько лет происходит тотальное нарушение прав людей на Донбассе, в Луганске. Это такое двуличие, такая политическая близорукость… Я очень надеюсь, что придут такие руководители в соседней стране, которые смогут прагматично с политической, нравственной и гуманитарной точек зрения решать вопросы, которые ранее власти Украины и создали", – добавила Алтабаева.

Ранее Зеленский записал видеообращение к РФ, в котором назвал Крым "вырванным сердцем" страны. По словам президента Украины, страна никогда не забудет ситуацию с полуостровом и его вхождением в состав РФ. Он подчеркнул, что у Украины все еще есть обида и нет желания на хорошие отношения с Россией, однако ситуацию можно уладить, если Москва вернет полуостров Киеву.