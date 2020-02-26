Путин призвал жестко реагировать на подлоги и фальсификации в МВД

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Президент России Владимир Путин призвал жестко реагировать на факты фальсификаций и прямого подлога в правоохранительных органах, сообщает RT.

Он отметил, что подобные случаи сами по себе являются уголовным преступлением. В связи с этим он призвал пресекать подобную деятельность, которая может фигурировать на досудебной стадии уголовного производства.

"На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон", – сказал Путин.

Ранее он поручил запретить доступ к интернет-ресурсам, которые занимаются пропагандой наркотиков. Кроме того, он отметил необходимость вернуться к обсуждению введения уголовного преследования за подобную деятельность.

Также он осудил угрозы детям сотрудников Росгвардии, отметив, что они выполняют служебный долг и для защиты Родины будут лезть под пули.