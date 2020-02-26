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Москва 24

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Политика

11:29

В Госдуме оценили заявление СНБО о подготовке к "наступлению" РФ

политика

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что Киев рассматривает пять возможных сценариев развития конфликта в Донбассе, сообщает RT.

Данилов отметил, что один из сценариев предполагает вероятность полномасштабного наступления России, добавив, что "прогнозы очередного украинского ястреба ровным счетом ничего не стоят".

По словам депутата, Украина разыгрывает "карту силового варианта в отношении самопровозглашенных республик, что подразумевает серьезные потери украинской армии". И для этого, как полагает Данилов, и делается заявление о якобы российском наступлении, чтобы "подготовить население к неизбежным потерям".

Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что российско-украинские отношения не могут определяться "геополитическими принципами" руководителей стран.

"Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы", – прокомментировали там слова Владимира Путина, о том, что он надеется договориться с украинским коллегой об улучшении отношений между странами.

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