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11:22

В Госдуме оценили слова Тимошенко о покупке Украиной российского газа

политика за рубежом

11:22

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Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsky

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко о том, что Киев за последние пять лет не прекращал закупать российский газ.

По его мнению, Украина никогда не уйдет от политизации любого вопроса, связанного с Россией. По его словам, Петр Порошенко и его команда настроены на конфронтацию отношений с РФ, при этом сами действуют как мошенники.

"Сейчас многие международные информационные агентства периодически публикуют информацию о том, что состояние президента и его окружения в несколько раз увеличилось после 2014 года. То есть за это время они сделали себе неплохой бизнес, в том числе за счет газа. Но если бы они закупали его напрямую из России и закончили свою воинствующую риторику, для населения газ был бы намного дешевле", – цитирует депутата RT.

Он также отметил, что украинские власти на всех международных площадках говорят о том, что Россия – агрессор, и с ней нужно разрывать все соглашения, но в то же время именно из России они получают больше всего энергоносителей и товаров промышленного производства. Также Водолацкий считает, что заявления Юлии Тимошенко не голословны.

"Скорее всего, у нее и правда есть все документы и материалы о том, как зарабатывает и как руководит сегодня Украиной бизнесмен Порошенко", – заявил он. Депутат добавил, что Киев у перекупщиков покупает газ в два раза дороже, а если Тимошенко придет к власти и заключит соглашение с "Газпромом", цена и правда будет в два раза дешевле.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина не прекращала закупки российского газа.

Официально Киев отказался от поставок газа из России в ноябре 2015 года, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе. По словам Тимошенко, украинские власти придумали схемы, чтобы маскировать российский газ под европейский, который "там не добывается".

Кандидат в президенты страны ранее пообещала, что в случае победы на выборах вернет Крым и Донбасс в состав Украины. Выборы главы государства пройдут 31 марта.

политика за рубежом

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