МИД Китая призвал прекратить бои на Украине после катастрофы с Ил-76

Фото: телеграм-канал "Следком"

Власти КНР выразили надежду, что Россия и Украина сделают все для скорейшего урегулирования конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня.

Так дипломат прокомментировал катастрофу с самолетом Ил-76.

"Мы надеемся, что каждая из сторон приложит усилия для политического урегулирования кризиса и что ведение огня будет прекращено в кратчайшие сроки", – подчеркнул он.

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными потерпел крушение 24 января в 11:15 в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области.

В нем находились 65 пленных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли. Согласно информации Минобороны РФ, украинские силы ударили по самолету из зенитного ракетного комплекса.

25 января на месте крушения были найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей Ил-76. Согласно данным ряда СМИ, ВСУ могли нанести удар с помощью американского ЗРК Patriot.



СК РФ показал кадры с места крушения Ил-76 в Белгородской области