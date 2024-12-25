Лавров заявил, что Зеленский обозначил саммит по Украине словом из трех букв

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский словом из трех букв обозначил второй мирный саммит по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1".

Дипломат напомнил о высказывании Зеленского, которое тот дал в ответ на вопрос, на что должна пойти Россия для урегулирования кризиса. При этом украинский лидер также предложил вызвать Россию на второй саммит после Бюргенштока (первый мирный саммит по Украине в Швейцарии. – Прим. ред.) для предъявления требований.

"Если сопоставить два высказывания – на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, – я думаю, он в первой своей фразе обозначил название и смысл этого самого саммита", – сказал Лавров.

Зеленский послал Россию на три буквы во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как, в свою очередь, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, президент Украины подразумевал под этим ФРГ.

Владимир Путин связал оскорбления в свой адрес с уровнем культуры некоторых зарубежных лидеров. Президент России предположил, что иностранные лидеры высказываются подобным образом от бессилия.