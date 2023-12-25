Протестующие стали блокировать улицы в центре Белграда

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Несогласные с итогами выборов 17 декабря сербы заблокировали улицы перед зданиями МИД и министерства госуправления и местного самоуправления в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около 11:00 по местному времени (13:00 по московскому) несколько сотен протестующих собрались на улице Бирчанинова со свистками и дудками и остановили движение. При себе у них были плакаты с лозунгами об "избирательной краже" и символикой движения "Борьба". Люди стучали в кастрюли и выкрикивали антиправительственные лозунги, пишет агентство.

По информации корреспондента РИА Новости, в 13:30 (15:30 по московскому времени) организаторы призвали протестующих подняться на улицу Кнеза Милоша, на которой расположены здания МИД и правительства Сербии.

Уточняется, что полицейские не вмешиваются в происходящее. Всего, по оценкам журналиста, собралось не менее тысячи человек. Большинство из них студенты, однако есть люди и других возрастных категорий, уточнил он.

В свою очередь, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил в беседе с телеканалом "360", что беспорядки в Сербии происходят по западному сценарию, который отрабатывался годами. Он уверен, что эти методы применялись и в других местах, однако Украина стала самым долгосрочным и масштабным проектом. Политолог уверен, что нет никаких случайностей, лишь профессионализм.

По его словам, Западу нужна Сербия, поскольку он "постоянно нуждается в новых колониях". Конечная его цель – сохранение своего преимущества и возможность отдавать приказы, указал Журавлев.

Он добавил, что, по логике западных стран, не должно быть политиков с собственным, даже лояльным мнением, так и у РФ не должно быть ни одного союзника.

"Главное – он (сербский президент Александр Вучич. – Прим. ред.) принципиально стоит на позиции неприятия проектов Косова, на которые поставил Запад. И то, что Вучич – наш союзник, еще больше усиливает желание от него избавиться", – сказал политолог.

Журавлев отметил, что для стабилизации обстановки в Сербии нужна решимость властей. Он считает, что дело не в танках на улицах, а в том, чтобы не повторять ошибок бывшего украинского президента Виктора Януковича и его политики "шаг вперед, два назад". По мнению эксперта, избранная власть Сербии должна отстоять свою позицию.

В заключение Журавлев рассказал, что массовые протесты оппозиции – лишь видимая часть айсберга. Он подчеркнул, что западные спецслужбы пытаются подкупами, угрозами и шантажом расколоть единство сербских политических и экономических кланов с целью поставить к власти "марионетку Запада".

Протесты в Сербии начались вечером 24 декабря. Оппозиционеры пытались взять штурмом здание городской администрации. В ответ на новую попытку полиция применила слезоточивый газ.

В ходе беспорядков двое полицейских получили травмы, всего задержали порядка 35 участников митинга. Также из-за действий протестующих было повреждено историческое здание городской администрации.

В своем обращении к гражданам Вучич сказал, что в стране нет революции. Кроме того, он поблагодарил иностранные службы за заранее предоставленную информацию о попытке протестов.

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