Перевод российских военных из Хмеймима в Египет не планируется – Лавров

25 декабря, 13:25
Фото:ТАСС/Александр Елистратов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не планирует перевод российских военных с сирийской базы Хмеймим в Египет.
"Каких-либо переводов наших военных на постоянной основе на территорию Египта из Хмеймима не планируется", – сказал Лавров в интервью RT.
Он также отметил, что Россия и Египет ранее подписали соглашение о взаимодействии в воздушном пространстве.
В начале декабря Владимир Путин прибыл в Египет с официальным визитом. Он планировал обсудить с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси обеспечение стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Одной из тем встречи также стали вопросы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.
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