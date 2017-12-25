Гватемала вслед за США перенесет посольство в Иерусалим‍

25 декабря 2017, 07:20
Фото: портал Москва 24/Александр Горностаев
Гватемала вслед за США решила перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил президент страны Джимми Моралес, передает "Газета.ру".
По его словам, о своем намерении он уже рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и дал инструкции начать соответствующие действия, чтобы так и было.
В начале декабря Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира.
Генеральная Ассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля. За резолюцию о непризнании решения Соединенных Штатов по статусу Иерусалима как столицы Израиля проголосовали 128 стран.
Еще девять стран выступили против резолюции. В их числе – США, Израиль, Гватемала, Гондурас, а также Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. Кроме того, 35 стран воздержались от ответа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которые поддержат резолюцию, могут впредь не рассчитывать на финансовую помощь со стороны США.
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