25 ноября, 14:41

Политика

Лавров назвал мечтами заявления Макрона по урегулированию на Украине

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине не имеют ничего общего с урегулированием. Они лишь отражают мечты политика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Макрон агрессивнейшее заявление сегодня сделал, что единственная проблема по Украине – это Россия и ее требования, (что – Прим. ред.) Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами, (что – Прим. ред.) мы (европейцы – Прим. ред.) должны доказать, что никогда не сдадимся перед лицом силы, которая нам угрожает", – цитирует его ТАСС.

Как напомнил Лавров, Макрон указал, что после урегулирования намерен отправить войска в район Киева и Одессы. По его словам, такие заявления – "просто мечты".

Кроме того, глава российского дипломатического ведомства отметил, что Белоруссия и Турция могли бы стать конструктивными посредниками для украинского урегулирования.

Ранее Макрон подчеркнул, что страна не собирается отправлять свою молодежь воевать на Украину. Он отметил, что представление о возможной отправке граждан Франции на украинскую территорию обманчиво. При этом глава государства указал на необходимость укреплять связь между вооруженными силами и государством.

