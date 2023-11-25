Победа Вилдерса на выборах в Нидерландах станет кошмаром для ЕС и Украины – СМИ

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Победа "Партии свободы" под руководством Герта Вилдерса обернется проблемами для Евросоюза и Украины. Такого мнения придерживаются журналисты Politico.

"Герт Вилдерс – худший кошмар ЕС. Голландский правый политик, победивший в выборах, поддерживает Nexit (выход Нидерландов из ЕС. – Прим. ред.) и не станет дружить с Брюсселем", – аргументировали в материале.

Издание предполагает, что переход на "зеленую" энергетику и финансовая помощь Украине при Вилдерсе станут предметами для долгих обсуждений. Авторы материала уверены, что после избрания политика от мер и вовсе могут отказаться.

22 ноября в Нидерландах состоялись выборы в нижнюю палату парламента. "Партия свободы" набрала 37 мест. Для завоевания большинства нужно получить 76 депутатских мандатов из 150.

Ранее аналогичное мнение высказали обозреватели украинского издания. Они напомнили, что Вилдерс ранее призывал отказаться от русофобии в западных странах, а также заявлял, что антироссийские санкции оказывают негативный эффект на экономику Нидерландов.

