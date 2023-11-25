В ВОЗ призвали Израиль соблюдать права задержанных медработников

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Израиль соблюдать права медицинских работников, задержанных 22 ноября на израильском пункте контроля во время эвакуации пациентов из больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что всего на КПП были задержаны шесть человек, однако затем поступили данные о том, что двое из них отпущены. Из больницы "Аш-Шифа" был эвакуирован 151 человек, в том числе врачи, а также пациенты и сопровождавшие их лица.

Среди находившихся на лечении было 73 тяжелобольных или раненых, 18 нуждающихся в диализе.

"Двое из шести задержанных были, как утверждается, освобождены. У нас нет информации о четырех остальных, включая директора больницы "Аш-Шифа", – говорится в сообщении ВОЗ.

Ранее сообщалось, что Минздрав в секторе Газа остановил координацию действий со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по поводу эвакуации пострадавших и врачей.