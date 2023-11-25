В сектор Газа за день прибыли 200 грузовиков с гуманитарной помощью

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В общей сложности 200 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли за прошедший день в сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Армии обороны Израиля.

Сообщается, что грузовики с гуманитарной помощью въехали в Газу через пропускной пункт "Рафах" и доставили грузы международным организациям, оказывающим помощь и работающим в южной части сектора Газа.

Как подчеркнули в пресс-службе израильской армии, продолжающийся поток гуманитарной помощи одобрен правительством Израиля в рамках договоренностей об освобождении заложников, согласованных с США при посредничестве Катара и Египта".

Ранее группировка ХАМАС сообщила о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".