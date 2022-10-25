В Совбезе РФ заявили, что расширенная "тройка" по Афганистану может стать "пятеркой"

Фото: depositphotos/borkus

Диалоговый формат по Афганистану, известный как расширенная "тройка", может быть переформатирован в "пятерку", сообщил замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

По его словам, в пятистороннем механизме будут участвовать Россия, Китай, Пакистан, а также к ним присоединятся Иран и Индия. При этом участие США, подчеркнул Венедиктов, не предусматривается. Он отметил, что это связано с неконструктивным подходом Вашингтона к работе.

Венедиктов также напомнил, что ежегодно по афганской тематике проводятся консультации секретарей советов безопасности или советников по нацбезопасности России, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Данный формат, наравне с работой по линии ШОС, является одним из наиболее востребованных и полезных в деле обеспечения национального примирения в Афганистане", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Владимир Путин отмечал, что Афганистан остается наиболее острым вызовом безопасности. По словам президента РФ, эта страна после более 20 лет военного присутствия США и НАТО оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!