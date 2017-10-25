Си Цзиньпин переизбран на пост генсекретаря Компартии Китая

Фото: ТАСС/Zuma/Ma Zhancheng

Си Цзиньпина переизбрали генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии КНР. Переизбрание состоялось в ходе первого пленума ЦК Компартии Китая 19-го созыва, который проходил в Доме народных собраний в Пекине.

Как сообщает ТАСС, на пленуме Си Цзиньпин также был избран на пост председателя Военного совета ЦК Коммунистической партии КНР.

Си Цзиньпин по-прежнему занимает должность главы государства − председателя КНР. Всего по результатам пленума сменились пять из семи членов постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая. Свои посты сохранили лишь Си Цзиньпин и премьер Госсовета страны Ли Кэцян.