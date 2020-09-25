Мэр Ялты уволил поддержавшего протесты в Белоруссии заместителя

Фото: yalta.rk.gov.ru

Заместителя главы городской администрации Ялты Михаила Загорцева уволили из-за поддержки протестов в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Ивана Имгрунта.

"Да, он уволен с занимаемой должности. Решение принято в связи с тем, что выяснилось про его интервью, о котором на момент приема в администрацию нам было неизвестно. Считаем, что его высказывания несовместимы с должностью заместителя", – сказал Имгрунт.

Ранее Загорцев записал видеообращение, в котором поддержал протесты в Белоруссии, а также обратился к жителям России с просьбой не вмешиваться в дела республики. Он также признался, что гордится своими детьми, которые с первого дня пошли на баррикады.

Сам политик позднее сообщил, что обращение было записано до назначения на должность замглавы администрации. Загорцев отметил, что не стал бы делать подобные высказывания на своем посту. При этом он выразил мнение, что эту ситуацию с роликом просто раздули.

После президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

В среду, 23 сентября, после инаугурации протесты усилились. Вышедших на улицы граждан разгоняли с использованием водометов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что инаугурация – это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Владимир Путин в августе подчеркнул, что российская сторона исходит из того, что выборы в Белоруссии состоялись.

