В Госдуме оценили заявление украинского экс-министра о "плохой России"

10:47
10:47
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Фото: соцсети
Слова экс-министра транспорта Украины Евгения Червоненко о способе заработать на "плохой России" прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Как пояснил парламентарий в беседе с RT, в Киеве элита пребывает на пике "морально-политических терзаний", ведь "от сотрудничества с Россией "пахнет" живыми деньгами", хотя ранее дружбу с Москвой хотели "порвать навеки". "Эдакая формула из разряда "и хочется, и колется", – отметил Бальбек.
Депутат напомнил, что в украинских СМИ то и дело звучат заявления о выгодах сотрудничества с РФ. Это делается для того, чтобы оценить реакцию со стороны властей и населения страны, считает парламентарий. По мнению Бальбека, "мы перед собой видим четкую картину, как украинской власти дают возможность ее же граждане, конечно же, влиятельные, продолжать развитие диалога с Москвой".
Ранее бывший украинский министр Евгений Червоненко напомнил, что "плохая Россия" предлагает Киеву рынки сбыта и возможность транзита, чем стоит воспользоваться.
Накануне на Украине предложили установить морскую границу с Россией. Представители украинской "Госгидрографии" считают необходимым начать "принудительный переговорный процесс" по этом вопросу на уровне высших должностных лиц. В ведомстве уверены, что иначе Украина никогда не сможет полноценно использовать морские ресурсы.
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