В посольстве РФ в Зимбабве предупредили о возможных беспорядках в стране

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Оппозиция в Зимбабве может организовать беспорядки по результатам президентских выборов, на фоне чего россиянам рекомендуется избегать мест скопления людей. Об этом сообщает посольство РФ в стране.

До этого в стране на сутки продлили голосование на президентских выборах. Это произошло на фоне нарушений, которые были зафиксированы на ряде избирательных участков. Кандидатуры на пост президента Зимбабве выдвинули 11 человек.

"В столице Хараре и втором по величине городе Булавайо возможны беспорядки, которые попытается организовать оппозиция после опубликования итогов (выборов)", – цитирует диппредставительство ТАСС.

Пребывающим в стране россиянам рекомендовали не покидать дома в течение нескольких дней после подсчета голосов, а также воздержаться от фото- и видеосъемки в общественных местах. Помимо этого, соотечественникам посоветовали следовать предписаниям сотрудников правоохранительных органов.

До этого столкновения происходили в Сенегале. Там лидера опозиционной партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" Османа Сонко осудили на три года и отправили в тюрьму за Дакаром. Ранее он находился под домашним арестом.



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