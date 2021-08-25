Захарова назвала форум в Вильнюсе попыткой Запада вмешаться в выборы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Форум в Вильнюсе – это попытка Запада вмешаться в российские выборы, которые в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ставшая традиционной для литовской столицы сходка под названием Вильнюсский российский форум прошла в этом году так же, как и все прошлые разы – инфернально, бесплодно и в подтверждение тезиса о том, что не Россия вмешивается в западные электоральные процессы, а коллективный Запад – в конкретные российские выборы", – написала Захарова.
В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что риски иностранного вмешательства в выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре, велики. По его словам, западные страны, согласно многочисленным заявлениям, не оставляют попыток навязать России свое видение демократии. Он подчеркнул, что для борьбы с этими попытками российская сторона ведет активную информационно-разъяснительную работу для граждан.
Ранее Захарова заявляла, что провокации США, связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального, говорят о нежелании Вашингтона признавать реальность. Оказывать давление на Россию бесполезно, а ответ на санкции будет жестким и адекватным.
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