Зампред ЦИК рассказал, как пройдет голосование для иногородних в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Олег Сосницкий

Голосование иногородних на экстерриториальных участках в Москве пройдет в соответствии с законодательством и будет комфортным для избирателей благодаря современным техническим решениям, заявил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев в беседе с ТАСС.

Он отметил, что столичные участки расширят возможности избирателей в реализации их прав. Формирование дополнительных мест для голосования станет продолжением работы организаторов выборов. Таким образом, уточнил Булаев, жители российских регионов получат шанс проголосовать вне зависимости от места нахождения.

Вместе с тем зампредседателя подчеркнул вовлеченность Московской городской избирательной комиссии (МГИК) в подобной работе и использование в ней технических решений, которые хорошо зарекомендовали себя ранее.

"Безусловно, ЦИК России организационно и методически сопровождает процесс, в том числе с целью выработки предложений по его совершенствованию, а также оценки возможности и целесообразности его дальнейшего масштабирования", – указал Булаев.

О возможности проголосовать в Москве ранее попросили жители Курской области, которые временно проживают в столице. МГИК отреагировала на обращение и удовлетворила его.

Жителям 19 российских регионов, в том числе Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской областей, будут доступны в сентябре 14 экстерриториальных участков.

Также в голосовании смогут принять участие граждане Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского края, Республики Коми, Чувашской Республики и Севастополя.