В Воздушных силах Украины признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские войска превосходят украинские в радиоэлектронной борьбе (РЭБ). С таким заявлением выступил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ", – приводит его слова ТАСС.

Игнат заявил, что Украине необходимо было ранее начать развивать средства РЭБ. По его словам, превосходство российских сил в РЭБ является одной из причин медленного контрнаступления ВСУ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинское контрнаступление отстает от намеченного графика. Он заявил, что "не переживает" по этому поводу и подчеркнул, что представление о быстром наступлении является ошибочным.

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