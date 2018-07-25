Свиридов встретился с жителями района Зюзино для решения проблем благоустройства

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов встретился с жителями столичного района Зюзино. Они попросили его помочь в решении решить проблемы благоустройства района, передает Агентство "Москва".

Свиридов отметил, что осмотрел участок, на котором планируют построить стартовый дом по программе реновации. По мнению кандидата, "этот участок совершенно не годится". Он пояснил, что там уже есть молодежный work-out и зеленая зона, которые придется уничтожить при возведении дома. Местные жители предложили другие возможные участки для строительства, добавил Свиридов.

Жители района Зюзино также показали кандидату дома, из которых, по их мнению, необходимо в первую очередь переселять людей по программе реновации.

"Это дома с очень тонкими стенами, где промерзают углы, где зимой невозможно согреть квартиру, и вот эти дома почему-то стоят во второй и третьей очереди", – отметил кандидат. Он подчеркнул, что жители района недовольны такой очередностью реализации программы.

Еще одним пунктом, который Свиридов обсудил с местными жителями, стало благоустройство двора дома № 24 на Азовской улице. По соседству с ним расположена бывшая гостиница "Севастополь", в здании которой сейчас работает рынок.

По словам жителей, потоки людей, которые идут в гостиницу, пересекают их двор, а работники рынка выставили вдоль забора на дворовой территории контейнеры. Жители также рассказали, что ранее им обещали решить эту проблему к чемпионату мира по футболу, однако, этого не произошло.

В ответ на жалобу Свиридов заявил, что включит эти адреса в свою "карту проблем Москвы".

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.