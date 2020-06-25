В Польшу будут направлены дополнительные американские войска

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США направят в Польшу свои дополнительные войска. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
Свое заявление лидер США сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой. Трамп отметил, что возможная переброска войск будет осуществляться за счет польской стороны.
"Мы отправим им дополнительные войска, они за это заплатят", – передает РИА Новости слова Трампа.
Президент США уточнил, что военный контингент будет переправлен в Польшу из Германии.
"Некоторые (военнослужащие – Прим. Ред.) вернутся домой, некоторые в другие места Европы, и Польша будет одним из таких мест", – подытожил Трамп.
Ранее американский президент рассказал о ходе переговоров с Россией по ядерному разоружению. Он пояснил, что в данный момент обсуждения между Москвой и Вашингтоном продолжаются.