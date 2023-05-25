Экс-губернатора Красноярского края утвердили депутатом Заксобрания региона

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Бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса утвердили депутатом Законодательного собрания региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного отделения "Единой России".

"Сегодня избирательная комиссия Красноярского края приняла решение о передаче вакантного мандата депутата Законодательного собрания Красноярского края четвертого созыва зарегистрированному кандидату из краевого списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", Александру Уссу", – сказано в сообщении.

20 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса и назначил врио главы региона замминистра финансов Михаила Котюкова.

23 мая сообщалось, что Усс должен стать депутатом ЗС края, а после этого – быть делегирован в Совет Федерации. Перейти в Совет он может до конца весенней сессии. 25 мая "Единая Россия" обратилась в избирательную комиссию Красноярского края с просьбой передать мандат в ЗС Уссу.